В КГГА назвали дату запуска челночного движения метро между закрытыми станциями

13 декабря может состояться тестирование челночного движения между закрытыми станциями метро «Демеевская» – «Теремки».

Между станциями киевского метро "Демеевская" - "Теремки" 13 декабря собираются запустить челночное движение. Об этом сказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, сейчас проводятся испытания такого вида движения в ночное время суток. Далее будет разработан график движения поездов для пассажиров метрополитена.

Власти рассматривают возможность запуска двух поездов двумя путями с интервалом с 30 до 15 минут, и каждый поезд будет ходить с интервалом 15 минут.

Также в планах уменьшение нагрузки на наземный вид транспорта, который сейчас перевозит пассажиров между станциями закрытых метро "Голосеевская" и "Демеевская", рассказал Кандибор.

Столичные власти хотят просчитать графики движения поездов метро и сделать их доступными для пассажиров.

Как мы рассказывали, закрытые станции синей ветки метро в Киеве будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги. Напомним, что по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Комиссией рассмотрено ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.