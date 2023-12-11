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  1. В Украине

В КГГА назвали дату запуска челночного движения метро между закрытыми станциями

19:34, 11 декабря 2023
13 декабря может состояться тестирование челночного движения между закрытыми станциями метро «Демеевская» – «Теремки».
В КГГА назвали дату запуска челночного движения метро между закрытыми станциями
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Между станциями киевского метро "Демеевская" - "Теремки" 13 декабря собираются запустить челночное движение. Об этом сказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, сейчас проводятся испытания такого вида движения в ночное время суток. Далее будет разработан график движения поездов для пассажиров метрополитена.

Власти рассматривают возможность запуска двух поездов двумя путями с интервалом с 30 до 15 минут, и каждый поезд будет ходить с интервалом 15 минут.

Также в планах уменьшение нагрузки на наземный вид транспорта, который сейчас перевозит пассажиров между станциями закрытых метро "Голосеевская" и "Демеевская", рассказал Кандибор.

Столичные власти хотят просчитать графики движения поездов метро и сделать их доступными для пассажиров.

Как мы рассказывали, закрытые станции синей ветки метро в Киеве будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги. Напомним, что по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Комиссией рассмотрено ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева.

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