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  1. В Україні

У КМДА назвали дату запуску човникового руху метро між закритими станціями

19:34, 11 грудня 2023
13 грудня може відбутися тестування човникового руху між закритими станціями метро «Деміївська» – «Теремки».
У КМДА назвали дату запуску човникового руху метро між закритими станціями
Фото: КМДА
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Між станціями київського метро "Деміївська" - "Теремки" 13 грудня збираються запустити човниковий рух. Про це сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, наразі проводяться випробування такого виду руху у нічний час доби. Далі розроблять графік руху поїздів для пасажирів метрополітену.

Влада розглядає можливість запуску двох поїздів двома шляхами з інтервалом з 30 до 15 хвилин, і кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15 хвилин.

Також у планах зменшення навантаження на наземний вид транспорту, який зараз перевозить пасажирів між станціями закритих метро "Голосіївська" та "Деміївська", розповів Кандибор.

Столична влада хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.

Як ми повідомляли, закриті станції синьої гілки метро в Києві використовуватимуться як укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що за дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Комісією розглянуто ситуацію, що сталася на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва.

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