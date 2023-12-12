Ефективність САП будуть кожні два роки перевіряти аудитори

Висновок про неефективність САП, що спричинено неналежним виконанням обов’язків керівником САП буде підставою для його дострокового звільнення.

Кожні два роки, але не частіше двох разів упродовж строку повноважень керівника САП, проводиться зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідні зміни передбачає Закон, який 8 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому (законопроект 10060), і який набуде чинності 1 січня 2024 року.

Оцінку проводить Комісія з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП у складі 3 осіб, які призначаються Генеральним прокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Членами Комісії з проведення оцінки можуть бути особи, які мають досвід роботи в органах досудового розслідування чи прокуратури або судах чи адвокатської діяльності, у тому числі за кордоном чи в міжнародних організаціях, не менше 5 років, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Комісія з проведення оцінки затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності САП.

Для проведення оцінки (аудиту) члени Комісії з проведення оцінки мають право:

доступу до матеріалів кримінального провадження, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у яких здійснювалося відповідними прокурорами САП та було завершене, до іншої інформації (документів) у володінні САП з урахуванням обмежень, встановлених Законом про державну таємницю;

проводити конфіденційні інтерв’ю з відповідними прокурорами САП, працівниками НАБУ, працівниками інших органів державної влади та органів правопорядку, а також з іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки (аудиту);

звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінки (аудиту);

користуватися допомогою помічників. Помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням покладених на них обов’язків.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії. Висновок Комісії з проведення оцінки оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора протягом 5 днів з дня його ухвалення.

Висновок Комісії має містити обґрунтування щодо ефективності чи неефективності діяльності САП.

Висновок про неефективність САП, що спричинено неналежним виконанням обов’язків керівником САП є підставою для дострокового звільнення з цієї адміністративної посади.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Офіс Генпрокурора. Фінансування діяльності Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Також цим законом скасовані правки Лозового та запроваджено новий порядок обчислення строків досудового розслідування. Детально про те, що зміниться у КПК ми писали раніше. Зокрема, строк досудового розслідування буде обчислюватися з моменту повідомлення особі про підозру. Законодавець передбачив, що нове правило застосовується до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання чинності новим Законом. Тобто, до 1 січня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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