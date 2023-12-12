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Эффективность САП будут каждые два года проверять аудиторы

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Эффективность САП будут каждые два года проверять аудиторы

07:51, 12 декабря 2023
Вывод о неэффективности САП, вызванный ненадлежащим исполнением обязанностей руководителем САП, будет основанием для его досрочного увольнения.
Эффективность САП будут каждые два года проверять аудиторы
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Каждые два года, но не чаще двух раз за срок полномочий руководителя САП, проводится внешняя независимая оценка (аудит) эффективности деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие изменения предусматривает Закон, который 8 декабря Верховная Рада приняла в целом (законопроект 10060) и который вступит в силу 1 января 2024 года.

Оценку проводит Комиссия по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности САП в составе 3 человек, которые назначаются Генеральным прокурором на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями оказывают Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Членами Комиссии по проведению оценки могут быть лица, имеющие опыт работы в органах досудебного расследования или прокуратуры или судах или адвокатской деятельности, в том числе за рубежом или в международных организациях, не менее 5 лет, обладающие необходимыми знаниями и навыками для проведения оценки (аудита), а также имеющие безупречную деловую репутацию.

Комиссия по проведению оценки утверждает и обнародует критерии и методику оценки эффективности деятельности САП.

Для проведения оценки (аудита) члены Комиссии по проведению оценки имеют право:

  • доступ к материалам уголовного производства, процессуальное руководство досудебным расследованием, в которых осуществлялось соответствующими прокурорами САП и было завершено, к другой информации (документам) во владении САП с учетом ограничений, установленных Законом о государственной тайне;
  • проводить конфиденциальные интервью с соответствующими прокурорами САП, работниками НАБУ, работниками других органов государственной власти и органов правопорядка, а также с другими лицами, владеющими информацией (документами), необходимой для проведения оценки (аудита);
  • обращаться в органы государственной власти, любые физические или юридические лица с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации, необходимых для проведения оценки (аудита);
  • использовать помощников. Помощники обязаны обеспечивать защиту и неразглашение персональных данных, информации с ограниченным доступом, которые стали им известны в связи с исполнением возложенных на них обязанностей.

Вывод независимой внешней оценки (аудита) считается принятым, если за него проголосовали все члены Комиссии. Заключение Комиссии по проведению оценки обнародуется на официальном сайте Офиса Генерального прокурора в течение 5 дней со дня его принятия.

Заключение Комиссии должно содержать обоснование эффективности или неэффективности деятельности САП.

Вывод о неэффективности САП, вызванный ненадлежащим исполнением обязанностей руководителем САП, является основанием для досрочного увольнения с этой административной должности.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Офис Генпрокурора. Финансирование деятельности Комиссии и ее членов может производиться за счет привлечения международной технической помощи.

Также этим законом отменены правки Лозового и введен новый порядок исчисления сроков досудебного расследования. Подробно о том, что изменится в УПК, мы писали раньше. В частности, срок досудебного расследования будет исчисляться с момента уведомления о подозрении. Законодатель предусмотрел, что новое правило применяется ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу нового Закона. То есть до 1 января 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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