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Депутаты предлагают расширить основания увольнения с военной службы во время действия военного положения

07:30, 12 декабря 2023
В Парламенте зарегистрировали законопроект об основаниях увольнения с военной службы во время военного положения.
Депутаты предлагают расширить основания увольнения с военной службы во время действия военного положения
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Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 10325 о внесении изменений в статью 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» по отдельным основаниям увольнения с военной службы во время действия военного положения. Среди авторов – Никита Потураев, Елизавета Богуцкая, Ярослав Юрчишин, Евгения Кравчук и другие.

Инициаторы указывают цель обеспечения справедливого и равного подхода к предоставлению права на увольнение с военной службы во время действия военного положения военнослужащим, проходящим военную службу по призыву во время мобилизации, и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае если их близкие родственники погибли или пропали без вести не только при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях (с 30 апреля 2018 года по настоящее время), но и во время проведения антитеррористической операции, когда был начат комплекс военных и специальных организационно-правовых мероприятий украинских силовых структур, направленный на противодействие деятельности незаконных российских и пророссийских вооруженных формирований в войне на востоке Украины (с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года).

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», а именно

  • определить, что военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, имеют право на увольнение с военной службы во время действия военного положения, если их близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;
  • определить, что контракт прекращается (разрывается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы во время проведения мобилизации и действия военного положения, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Автор: Наталья Мамченко

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