Депутати пропонують розширити підстави звільнення з військової служби під час дії воєнного стану

У Парламенті зареєстрували законопроект стосовно підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 10325 про внесення змін до статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо окремих підстав звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Серед авторів – Микита Потураєв, Єлізавета Богуцька, Ярослав Юрчишин, Євгенія Кравчук та інші.

Ініціатори вказують за мету забезпечення справедливого та рівного підходу до надання права на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти не лише під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях (з 30 квітня 2018 року до сьогоднішнього часу), але й під час проведення антитерористичної операції, коли було розпочато комплекс військових та спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямований на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України (з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року).

Законопроект передбачає внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме

визначити, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають право на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції;

визначити, що контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби під час проведення мобілізації та дії воєнного стану, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Автор: Наталя Мамченко

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