Вышел третий трейлер к фильму «Дюна: Часть вторая», видео

Киностудия Warner Bros. выпустила третий трейлер второй части фантастического блокбастера Дэнни Вильнева «Дюна».
Ранее мы писали, что киностудия объявила дату премьеры блокбастера – она должна состояться 1 марта 2024 года.
Как мы рассказывали, фильм должен был выйти 3 ноября 2023 года, но в августе киностудия перенесла премьеру из-за забастовки голливудских актеров.
В интервью Empire Вильнев сказал, что надеется снять третью часть эпика.
«Если мне удастся снять трилогию, это будет мечта», - сказал он.
Первый официальный трейлер к фильму «Дюна: Часть вторая» вышел 2 мая.
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