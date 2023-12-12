Вышел третий трейлер к фильму «Дюна: Часть вторая», видео

Киностудия опубликовала третий трейлер второй части «Дюны»..

Скриншот из видео

Киностудия Warner Bros. выпустила третий трейлер второй части фантастического блокбастера Дэнни Вильнева «Дюна».

Ранее мы писали, что киностудия объявила дату премьеры блокбастера – она должна состояться 1 марта 2024 года.

Как мы рассказывали, фильм должен был выйти 3 ноября 2023 года, но в августе киностудия перенесла премьеру из-за забастовки голливудских актеров.

В интервью Empire Вильнев сказал, что надеется снять третью часть эпика.

«Если мне удастся снять трилогию, это будет мечта», - сказал он.

Первый официальный трейлер к фильму «Дюна: Часть вторая» вышел 2 мая.

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