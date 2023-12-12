Послы ЕС не смогли достичь договоренности о 12-м пакете санкций против рф

По информации журналиста, послы ЕС не согласовали санкции против рф из-за позиции Австрии.

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Послы ЕС не смогли достичь договоренности по поводу 12-го пакета санкций ЕС против россии.

Об этом сообщил журналіст «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Джозвяк в Х.

По его словам, Австрия недовольна тем, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны.

«Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении рф. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО», – написал журналист.

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