Посли ЄС не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій проти рф

За інформацією журналіста, посли ЄС не погодили санкції проти рф через позицію Австрії.

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Посли ЄС змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти росії.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк у Х.

За його словами, Австрія незадоволена тим, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

«Посли ЄС досі не погодили 12-й пакет санкцій щодо РФ. Тепер Австрія скаржиться на те, що банк Raiffeisen потрапив до українського чорного списку НУО», – написав журналіст.

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