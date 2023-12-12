Вийшов третій трейлер до фільму «Дюна: Частина друга», відео

Кіностудія опублікувала третій трейлер другої частини «Дюни».

Скріншот із відео

Кіностудія Warner Bros. випустила третій трейлер другої частини фантастичного блокбастеру Дені Вільньова «Дюна».

Раніше ми писали, що кіностудія оголосила дату премʼєри блокбастеру – вона має відбутися 1 березня 2024 року.

Як ми розповідали, фільм мав вийти 3 листопада 2023 року, але в серпні кіностудія перенесла премʼєру через страйк голлівудських акторів.

У інтерв’ю Empire Вільньов сказав, що сподівається зняти третю частину епіку.

«Якщо мені вдасться зняти трилогію, це буде мрія», — сказав він.

Перший офіційний трейлер до фільму «Дюна: Частина друга» вийшов 2 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.