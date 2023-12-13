У Білому домі Зеленський заявив, що хоче «швидше почати працювати із замороженими російськими активами» на понад $300 млрд

Зеленський наполягає на прискоренні розгляду питання конфіскації російських активів, щоб мобілізувати ці кошти на обороноздатність України.

Джерело фото: X / Jennifer Jacobs

Президент України Володимир Зеленський заявив про надзвичайну необхідність активізації процесу конфіскації заморожених активів росії. За його словами, ці кошти мають піти для зміцнення обороноздатності України. Про це від заявив під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Зеленський наголосив, що хоче «швидше працювати із замороженими російськими активами». Президент України вважає ці кошти, які перевищують 300 мільярдів доларів, можуть бути використані для захисту країни від потенційної агресії російської федерації. Про це повідомила старша репортерка Білого дому для Bloomberg Дженніфер Джейкобс на своїй сторінці в X.

Нагадаємо, республіканці у Конгресі продовжують наполягати на своєму після зустрічі з Володимиром Зеленським, – спочатку кордон, потім – допомога Україні.

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