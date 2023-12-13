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  1. В Україні

Жінки та чоловіки рівні: Безугла запропонувала зміни у військовому обліку та службі

08:25, 13 грудня 2023
Мар'яна Безугла припустила, що жінки можуть піти в штурмовики за власним бажанням, а звільнитися – в разі вагітності.
Жінки та чоловіки рівні: Безугла запропонувала зміни у військовому обліку та службі
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Законопроєкт щодо рекрутингу та мобілізації має зміни, спрямовані на досягнення рівності статей у військових питаннях, – повідомила народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла.

Вона відзначила, що вирішення питання стосовно особливостей пов'язаних з військовим обліком та службою буде віддане в компетенцію Міністерства оборони.

Безугла підкреслила важливість того, щоб українці не лише мали однакові права, але й виконували однакові обов'язки.

«Жінки ж мов «інакші» і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось! І взагалі, це про право на життя! Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення – вагітність. Якщо вагітна – не мають право мобілізувати/можеш звільнитися. Але в той же час, декретну відпустку як право на відстрочку/звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір», — зазначила Безугла.

За її словами, жінки, які обирають професії, пов'язані з бойовими діями, наприклад, в штурмових чи інших військових підрозділах, зможуть це зробити виключно за власним бажанням. Народна депутатка також уточнила, що якщо одному з подружжя військовослужбовців належить 1-2 дітей, вони матимуть право на відстрочку або звільнення. А якщо у них троє чи більше дітей, обидва подружжя отримають таку можливість. У проєкті також передбачено, що якщо у чоловіка, який перебуває на військовій службі, з'являється третя дитина, він отримує право на звільнення.

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