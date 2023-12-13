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  1. В мире

Сначала победа Украины, потом – членство в НАТО, – Байден

08:50, 13 декабря 2023
Байден пообещал членство Украины в НАТО, однако сейчас члены Альянса хотят быть уверены в победе.
Сначала победа Украины, потом – членство в НАТО, – Байден
Источник фото: golosameriki
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В ответ на вопрос о возможном приглашении Украины в НАТО на своем саммите в Вашингтоне в 2024 году, президент США Джо Байден уклонился от конкретного ответа во время пресс-конференции в Белом доме после встречи с Владимиром Зеленским во вторник.

Отвечая на вопрос о перспективах приглашения Украины в НАТО, сначала высказался украинский лидер Зеленский, который отметил, что это сложный вопрос и решение может быть передано президенту Байдену.

"Это очень сложный вопрос. Я отвечу быстро: мы союзники, но мы не являемся членами НАТО, поэтому я думаю, что передам этот вопрос нашему большому другу, президенту Байдену", - сказал Зеленский.

Со своей стороны американский президент сосредоточился на единстве Альянса в современных условиях, отметив, что российская федерация вместо "финляндизации НАТО" получила "натоизацию Финляндии". Байден также отметил, что будущее Украины в НАТО является неотъемлемой частью, но это будет возможно, когда все члены Альянса согласятся и выполнят условия. Он подчеркнул важность победы Украины в войне.

"И НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы сказали (на саммите. - Ред.) в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и все условия будут выполнены. А сейчас мы хотим быть уверены, что они выиграют войну", - сказал президент США.

Президенты обеих стран высказались с оптимизмом относительно будущего членства Украины в НАТО, однако конкретных деталей или обязательств на будущее не было указано.

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