13 грудня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні православні святкують День Андрія Первозванного за старим стилем.

Джерело фото: objectiv.tv

У середу, 13 грудня, світ відзначає Міжнародний день скрипки, День різдвяного светра, День моряка у Бразилії, а також День республіки на Мальті. У православному календарі це День святого Андрія Первозванного за старим стилем, а за новим стилем вшановується пам'ять мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія та Ореста.

Яке сьогодні церковне свято

Українська православна церква святкує це день як пам'ять святих мучеників Євстратія, Авксентія та Ореста за новим стилем. Традиційно, за народними прикметами, погода 13 грудня визначає, яким буде січень наступного року. Якщо цей день морозний і сніговий, то таким буде і перший місяць нового року.

Також це свято має назву "відьмині посиденьки". За народними переказами, в цю дату відьми та чаклунки збираються на віче, приносячи із собою хуртовини та вітер. Селяни мали переконання, що відьми можуть завдати шкоди їх домашнім тваринам, тому утримували їх у безпеці у своїх домівках.

Традиційно, 13 грудня вважається вдалим для весілля, кохання та побачень. Дівчата часом проводили ворожіння на знайомство з майбутнім нареченим, хоча церква такі обряди не схвалює.

Календар важливих подій за 13 грудня:

1913: У Львові урочисто відкрили Національний музей, що став власністю української спільноти, з ініціативи митрополита Андрея Шептицького.

1917: Курултай оголосив про утворення Кримської Народної Республіки.

1917: Українська Центральна Рада офіційно сформувала Повітряний флот.

1942: У футбольному матчі Кубка Франції гравець паризького "Расінгу" Стефан Станіс встановив світовий рекорд, забивши 16 голів у ворота команди "Обрі". Гра завершилася з рахунком 32:0.

1958: Мавпа під назвою Гордо здійснила 15-хвилинний польот у космосі, ставши першою живою істотою, яка повернулася на Землю після подорожі. Jednak, після повернення, капсула з мавпою затонула в океані.

1992: Закінчилася трьома днями зустріч 12 країн Європейського співтовариства в Единбурзі, під час якої було ухвалено компромісні рішення з найбільш важливих спірних питань.

1994: У Массачусетському технологічному інституті (США) відбулася перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web, створеного як міжнародна асоціація для розробки та розповсюдження уніфікованих протоколів передачі даних в Інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера вебу англійця Тіма Бернерс-Лі.

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