До кінця року Україна має завдати агресору потужний удар: Зеленський підбив підсумки щодо переговорів з Байденом

Зеленський обговорив із Байденом посилення ППО, знищення російської логістики в Україні та санкції проти рф.

Джерело фото: Twitter / Volodymyr Zelenskyy

Президент України Володимир Зеленський президент США Джо Байден обговорили під час зустрічі способи підсилення України у війні з росією у 2024 році. Про це розповів Зеленський у своєму Twitter.

За його словами, головна увага під час розмови була приділена питанням протиповітряної оборони, можливостям знищення російської логістики на українській землі, а також зміцненню арсеналу демократії через спільне виробництво озброєнь, введенню більш жорстких санкцій і ізоляції росії.

Зеленський підкреслив, що до кінця цього року важливо надіслати росії потужний сигнал про єдність України, США, Європи та усього вільного світу, оскільки , ніхто не бажає тривалої війни, крім російського диктатора.

«Дуже важливо, щоб до кінця поточного року ми змогли надіслати агресору потужний сигнал нашої єдності. Єдності України, Америки, Європи та всього вільного світу. Найбільше бажання України – наблизити переможний кінець цієї війни. Ніхто, крім путіна, не хоче тривалої війни», – сказав Зеленський.

Він також висловив вдячність Сполученим Штатам і особисто президенту Байдену за допомогу, надану Україні.

Нагадаємо, що США надали Україні новий транш на $200 млн доларів, проте попередили, що можливості допомоги вичерпуються.

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