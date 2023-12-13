В Киеве на Воскресенском проспекте из-за аварии изменено движение общественного транспорта

В связи с повреждением контактной сети в Киеве, на проспекте Воскресенском временно изменили маршруты движения троллейбусов и автобусов, - предупредили в КГГА.
В частности, движение троллейбуса № 29д организовали от железнодорожного вокзала "Зенит" до проспекта Воскресенского, останавливаясь на улице Сулеймана Стальского. Что касается троллейбусного маршрута №50к, он будет курсировать от улицы Милославской до проспекта Воскресенского, также через улицу Сулеймана Стальского, а также до станции метро "Лукьяновская" по маршруту троллейбуса №31.
Что касается автобусов №№44, 46, их маршруты временно будут пролегать через проспект Алишера Навои, улицу Остафия Дашкевича и улицу Петра Запорожца.
Аварийные бригады уже начали процесс восстановления контактной сети для скорейшего восстановления привычного движения транспорта в указанных направлениях.
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