В Киеве на Воскресенском проспекте из-за аварии изменено движение общественного транспорта

Из-за повреждения контактной сети изменено движение троллейбусов №29д, 50к и автобусов №44, 46.

В связи с повреждением контактной сети в Киеве, на проспекте Воскресенском временно изменили маршруты движения троллейбусов и автобусов, - предупредили в КГГА.

В частности, движение троллейбуса № 29д организовали от железнодорожного вокзала "Зенит" до проспекта Воскресенского, останавливаясь на улице Сулеймана Стальского. Что касается троллейбусного маршрута №50к, он будет курсировать от улицы Милославской до проспекта Воскресенского, также через улицу Сулеймана Стальского, а также до станции метро "Лукьяновская" по маршруту троллейбуса №31.

Что касается автобусов №№44, 46, их маршруты временно будут пролегать через проспект Алишера Навои, улицу Остафия Дашкевича и улицу Петра Запорожца.

Аварийные бригады уже начали процесс восстановления контактной сети для скорейшего восстановления привычного движения транспорта в указанных направлениях.

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