Правительство утвердило новый порядок проверок органов лицензирования – что предусмотрено

В обновленном порядке более четко выписаны полномочия должностных лиц ГРС во время проведения проверок.

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Кабмин усовершенствовал и осовременил процедуру проверок органов лицензирования Государственной регуляторной службой.

Решение об утверждении в новой редакции Порядка Правительство поддержало на заседании 12 декабря.

«Обновленный порядок предусматривает, между прочим, возможность проведения Государственной регуляторной службой невыездных проверок. Органу лицензирования, относительно которого проводится такая проверка, достаточно будет отправить комиссии копии необходимых документов в электронной форме или по почте.

«Введение такого механизма сэкономит государственные средства на командировки, позволит более рационально использовать рабочие ресурсы», - рассказал заместитель Министра экономики Алексей Соболев.

Также в Минэкономики отметили, что в обновленном порядке, кроме того, более четко выписаны полномочия должностных лиц ГРС во время проведения проверок.

Новацией документа являются также полномочия органа лицензирования, по которому осуществляется проверка. Так, например, органы лицензирования могут не допускать комиссию к проверке в случае если такая проверка проводится с нарушением законодательства, в том числе в части периодичности, установленной продолжительности проведения и т.д.

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