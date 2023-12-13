Как и когда оказывается помощь по временной нетрудоспособности члена семьи: разъяснение

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается с первого дня за период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более чем за 14 календарных дней.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, что пособие по временной нетрудоспособности предоставляется на основании листка нетрудоспособности, за средства ПФУ начиная с первого дня необходимости ухода.

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается с первого дня за период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более чем за 14 календарных дней. Если же ребенок нуждается в стационарном лечении, помощь выплачивается застрахованному лицу с первого дня за все время его пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.

Пособие по уходу за больным членом семьи (кроме ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет) предоставляется застрахованному лицу с первого дня, но не более чем за 3 календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни члена семьи и бытовых обстоятельств – не более чем за 7 календарных дней.

В случае заболевания матери или другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется другому застрахованному лицу, ухаживающему за ребенком в это время, с первого дня за весь день. период заболевания

Если застрахованное лицо в период осуществления ухода за больным ребенком или за больным членом семьи находилось в ежегодном отпуске, дополнительном отпуске по учебе или творческому отпуску, пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется.

Размер пособия по уходу исчисляется на общих основаниях и составляет от 50% до 100% средней заработной платы застрахованного лица, в зависимости от приобретенного страхового стажа или наличия у него льгот.

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