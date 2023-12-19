США виділять Україні $150 млн на програми з цифрової трансформації для бізнесу

Кошти США будуть спрямовані на цифрові проекти щодо створення малого та середнього бізнесу.

Джерело фото: sk.usembassy.gov

Сполучені Штати Америки виділять Україні 150 мільйонів доларів протягом п'яти років для програми з цифрової трансформації в Україні. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк під час Diia Summit..

«Я б хотіла оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації - 150 млн доларів протягом 5 років для програми з цифрової трансформації», – сказала посол.

Ця сума має сприяти розвитку економіки, залученню інвестицій та розбудові цифрової інфраструктури в Україні. За словами посла, цей фінансовий внесок спрямований на цифровізацію процесів у сфері малого та середнього бізнесу, створення нової бізнес-екосистеми в країні, а також підтримку та розвиток системи «Мрія» та Prozorro.

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