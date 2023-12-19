На Івано-Франківщині унаслідок зіткнення з моста повисла частина вантажівки

З вантажівки, що повисла з моста, надзвичайники врятували жінку.

На Івано-Франківщині у вівторок, 19 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобілів. Як розповіли у ДСНС, унаслідок зіткнення частина КамАЗу повисла над мостом.

В кабіні вантажівки знаходилася жінка. За допомогою автодрабини працівники ДСНС провели заходи з її порятунку.

На щастя, постраждалих немає. Врятовану жінку оглянули медики, з нею все гаразд.

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