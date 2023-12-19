Місцем проживання ФОПа є тимчасово окупована територія: як знятися з обліку в податковій

Після внесення до ЄДР запису про проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОПа з місцем проживання на ТОТ зняття з обліку може проводитись у ДПС за місцем перебування таких осіб.

Державна податкова служба у Тернопільській області роз’яснила, як знятися з податкового обліку в контролюючих органах ФОП, місцем проживання якої є тимчасово окупована територія України.

Порядок зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб – підприємців визначений:

як платників податків – ст. 67 ПКУ та розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588, із змінами та доповненнями;

як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – ст. 5 розд. ІІ Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та п. 8 розд. IV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.2014 №1162 із змінами та доповненнями.

Відповідно до пп. 1 п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588 підставою для зняття фізичної особи – підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем отриманих в порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами Державної податкової служби.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання (пп. 4 п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588).

Згідно з абзацом першим пп. 6 п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588 після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності (абзац другий пп. 6 п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588).

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, що визнана такою відповідно до Закону України від 15.04.2014 №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», процедури та дії, визначені п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів із документальним підтвердженням особи та місця перебування (абзац третій пп. 6 п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588).

При зміні місця проживання фізичної особи процедури та дії, визначені п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588, проводяться в контролюючому органі, в якому платник податків перебував на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи (абзац четвертий пп. 6 п. 11.18 розд. ХІ Порядку №1588).

Разом з тим тимчасово, на період дії Закону №1207, для платників податків, які на дату втрати чинності Законом України від 12.08.2014 №1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» із змінами та доповненнями, мають податкову адресу та/або об’єкти оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, положення ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених у п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, згідно з пп. 26.8 п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, податковою адресою яких є тимчасово окупована територія, процедури та дії щодо забезпечення остаточних розрахунків з податків від провадження підприємницької діяльності та подання податкової звітності, відповідно до вимог ПКУ, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів.

Водночас платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (самозайнята особа) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску (абзац одинадцятий ч. 1 ст. 5 Закону №2464-VI).

Враховуючи викладене, після внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, процедури та дії по зняттю з податкового обліку фізичних осіб – підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована російською федерацією територія України, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

При цьому фізичній особі необхідно забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та подати декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

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