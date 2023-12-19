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  1. В Украине

Местом жительства ФЛП является временно оккупированная территория: как сняться с учета в налоговой

22:42, 19 декабря 2023
После внесения в ЕГР записи о проведении госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП с местожительством на ТОТ снятие с учета может проводиться в ГНС по месту нахождения таких лиц.
Местом жительства ФЛП является временно оккупированная территория: как сняться с учета в налоговой
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Государственная налоговая служба в Тернопольской области разъяснила, как сняться с налогового учета в контролирующих органах ФЛП, местом жительства которой является временно оккупированная территория Украины.

Порядок снятия с учета в контролирующих органах физических лиц – предпринимателей определен:

  • как налогоплательщиков – ст. 67 НКУ и разд. XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588, с изменениями и дополнениями;
  • как плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование – ст. 5 разд. ІІ Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и п. 8 разд. IV Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Минфина от 24.11.2014 №1162 с изменениями и дополнениями.

В соответствии с пп. 1 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588 основанием для снятия физического лица – предпринимателя с учета в соответствующем контролирующем органе являются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом – предпринимателем полученных в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами Государственной налоговой службы

Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица не прекращает его обязательств, возникших во время осуществления предпринимательской деятельности, и не изменяет сроки, порядки выполнения таких обязательств и применение штрафных санкций и начисление пени за их невыполнение (пп. 4 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588).

Согласно абзацу первому пп. 6 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588 после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает учитываться в контролирующих органах как физическое лицо – налогоплательщик, которое получало доходы от осуществления предпринимательской деятельности.

Такое физическое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от осуществления предпринимательской деятельности, в установленные сроки подать соответствующему контролирующему органу декларацию за последний базовый налоговый (отчетный) период, в которой отражаются исключительно доходы от проведения предпринимательской деятельности (абзац второй пп. 6 п. 11.18 разд. .XI Порядка №1588).

После государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей, местожительством которых является временно оккупированная территория Украины, признанная таковой в соответствии с Законом Украины от 15.04.2014 №1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины », процедуры и действия, определенные п. 11.18 разд. XI Порядка №1588 могут проводиться по месту нахождения таких лиц в случае их обращения в соответствующие контролирующие органы с документальным подтверждением лица и места нахождения (абзац третий пп. 6 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588).

При изменении места жительства физического лица процедуры и действия, определенные п. 11.18 разд. XI Порядка №1588, проводятся в контролирующем органе, в котором налогоплательщик состоял на учете по основному месту учета на момент получения сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого физического лица (абзац четвертый пп. 6 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588) .

Вместе с тем временно, на период действия Закона №1207, для налогоплательщиков, на дату утраты действия Закона Украины от 12.08.2014 №1636-VII «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» с изменениями и дополнениями, имеющих налоговый адрес и/или объекты налогообложения на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, положение НКУ применяется с учетом особенностей, определенных в п. 26 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Так, согласно пп. 26.8 п. 26 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей, налоговым адресом которых является временно оккупированная территория, процедуры и действия по обеспечению окончательных расчетов по налогам от осуществления предпринимательской деятельности и предоставление налоговой отчетности, согласно требованиям НКУ, могут проводиться по месту нахождения таких лиц в случае их обращения в соответствующие контролирующие органы.

В то же время плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (самозанятое лицо) снимается с учета после проведения проверки (в случае ее проведения) и окончательного расчета по уплате единого взноса (абзац одиннадцатый ч. 1 ст. 5 Закона №2464-VI) .

Учитывая изложенное, после внесения в ЕГР записи о проведении государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя, процедуры и действия по снятию с налогового учета физических лиц – предпринимателей, местом жительства которых временно оккупированная российской федерацией территория Украины, могут проводиться по месту нахождения таких лиц в случае их обращения в контролирующие органы с документальным подтверждением личности и места нахождения.

При этом физическому лицу необходимо обеспечить окончательные расчеты по налогам от предпринимательской деятельности и подать декларацию за последний базовый налоговый (отчетный) период, в которой отражаются исключительно доходы от проведения предпринимательской деятельности.

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