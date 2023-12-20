«Я таких денег отродясь не видел»: одессит получил штраф за езду на самокате в нетрезвом состоянии

Одессит получил штраф в 17 тысяч гривен за езду на самокате в нетрезвом состоянии.

Источник фото: Главком

В Одессе мужчина поссорился с женой, выпил и поехал на работу на самокате. Однако нарвался на штраф в 17 тысяч гривен за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии.

Местный Telegram-канал сообщил о решении суда, которое было принято еще 14 ноября, что касалось штрафа за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Мужчину обвинили по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сам мужчина признался, что находился в состоянии опьянения, и после конфликта с женой решил поехать на работу. Однако патрульные остановили его, когда он выехал на дорогу.

«Поступил неправильно, но мне (выписали - ред.) штраф... Я таких денег отродясь не видел», - прокомментировал мужчина.

Срок уплаты штрафа истек 14 декабря, но пока неизвестно, была ли все же совершена сумма.

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