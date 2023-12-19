Европейский суд вынесет решение по делу о включении Романа Абрамовича в санкционный список ЕС

Роман Абрамович утверждает, что в оценке Европейского Союза была «явная ошибка», а решение включить его в список является «нарушением основных прав» и «неоправданным вмешательством» в его основные права, закрепленные в законодательстве ЕС.

Источник фото: CNN

Суд Европейского Союза 20 декабря примет решение по вопросу возможности отмены включения бывшего владельца Челси Романа Абрамовича в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает CNN.

Миллиардер Роман Абрамович был внесен в санкционный список ЕС вместе с российскими чиновниками, известными бизнесменами и олигархами в марте 2022 года.

В ЕС заявили, что Абрамович «имеет давние и тесные связи с владимиром путиным», «имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения». Связь, по словам ЕС, позволила магнату «сохранить его значительное состояние». «Поэтому он извлек выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины», – утверждали в ЕС.

ЕС также утверждал, что как «один из ведущих российских бизнесменов» Абрамович обеспечивал «существенный источник дохода для правительства России».

В мае 2022 года Абрамович подал иск против ЕС, пытаясь отменить его включение в список санкций.

Абрамович утверждает, что в оценке Европейского Союза была "явная ошибка", а решение включить его в список является "нарушением основных прав" и "неоправданным вмешательством" в его основные права, закрепленные в законодательстве ЕС.

В документах Люксембургского суда также говорится, что Абрамович хочет, чтобы ЕС выплатил 1 миллион евро (1,1 миллиона фунтов стерлингов) «благотворительному фонду для жертв конфликтов, создаваемому в связи с продажей ФК «Челси» за ущерб репутации.

В марте 2022 года Абрамович объявил, что продает футбольный клуб «Челси», и он «поручил моей команде создать благотворительный фонд, куда собираются все чистые доходы от продажи будут переданы», добавив, что «фундация будет в пользу всех пострадавших от войны в Украине».

В мае прошлого года по сделке стоимостью 5 миллиардов долларов Челси было продано группе владельцев во главе с Тоддом Боли, из которых 3,08 миллиарда долларов было передано благотворительной организации Абрамовича.

На прошлой неделе министр Европы Великобритании Лео Дочерти заявил на слушании в парламентском комитете "выручка от продажи заморожена на банковском счете Великобритании", и что правительство "в настоящее время проходит процесс создания независимыми экспертами основы для управления деньгами".

Дочерти добавил, что правительство Великобритании хочет, чтобы эти деньги были направлены как можно скорее в пользу украинцев в Украине.

Абрамович тоже фигурирует в санкционном списке Великобритании.

Автор: Наталя Мамченко

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