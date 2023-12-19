Європейський суд винесе рішення у справі щодо включення Романа Абрамовича до санкційного списку ЄС

Роман Абрамович стверджує, що в оцінці Європейського Союзу була «явна помилка», а рішення включити його до списку є «порушенням основних прав» і «невиправданим втручанням» у його основні права, закріплені в законодавстві ЄС.

Джерело фото: CNN

Суд Європейського Союзу 20 грудня ухвалить рішення у питанні можливості скасування включення колишнього власника Челсі Романа Абрамовича до санкційного списку ЄС після повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє CNN.

Мільярдер Роман Абрамович був внесений до санкційного списку ЄС разом із російськими посадовцями, відомими бізнесменами та олігархами в березні 2022 року.

У ЄС заявили, що Абрамович «має давні та тісні зв’язки з володимиром путіним», «мав привілейований доступ до президента та підтримував із ним дуже добрі стосунки». Зв’язок, за словами ЄС, дозволив магнату «зберегти його значні статки». «Тому він отримав вигоду від російських керівників, відповідальних за анексію Криму або дестабілізацію України», – стверджували в ЄС.

ЄС також стверджував, що як «один із провідних російських бізнесменів» Абрамович забезпечував «суттєве джерело доходу для уряду рф».

У травні 2022 року Абрамович подав позов проти ЄС, намагаючись скасувати його включення до списку санкцій.

Абрамович стверджує, що в оцінці Європейського Союзу була «явна помилка», а рішення включити його до списку є «порушенням основних прав» і «невиправданим втручанням» у його основні права, закріплені в законодавстві ЄС.

У документах Люксембурзького суду також говориться, що Абрамович хоче, щоб ЄС виплатив 1 мільйон євро (1,1 мільйона фунтів стерлінгів) «благодійному фонду для жертв конфліктів, який створюється у зв’язку з продажем ФК «Челсі» за шкоду репутації.

У березні 2022 року Абрамович оголосив , що продає футбольний клуб «Челсі», і він «доручив моїй команді створити благодійний фонд, куди збираються всі чисті доходи від продажу буде передано», додавши, що «фундація буде на користь усіх постраждалих від війни в Україні».

У травні минулого року в угоді вартістю 5 мільярдів доларів Челсі було продано групі власників на чолі з Тоддом Болі, з яких 3,08 мільярда доларів було передано благодійній організації Абрамовича.

Минулого тижня міністр Європи Великобританії Лео Дочерті заявив на слуханні в парламентському комітеті «виручка від продажу заморожена на банківському рахунку Великобританії», і що уряд «зараз проходить процес створення незалежними експертами основи для управління грошима».

Дочерті додав, що уряд Великобританії хоче, щоб «ці гроші були спрямовані якомога швидше на користь українців в Україні».

Абрамович також фігурує в санкційному списку Великобританії.

Автор: Наталя Мамченко

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