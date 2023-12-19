Как освободить средства на счете из-под административного ареста: разъяснение

В целях освобождения средств из-под ареста налоговый орган обращается в суд в течение 2 рабочих дней, следующих за днем, когда налоговому органу стало известно о возникновении оснований для прекращения такого ареста.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, как освободитьсредства на счете из-под административного ареста.

Так, пунктом 94.2 статьи 94 НКУ определены обстоятельства, при которых может быть применен административный арест имущества налогоплательщика.

Согласно пункту 94.4 статьи 94 НКУ арест может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом, и средств на счете налогоплательщика.

Арест средств на счете/электронном кошельке налогоплательщика производится исключительно на основании решения суда путем обращения контролирующего органа в суд (абзац второй подпункт 94.6.2 пункта 94.6 статьи 94 НКУ).

Согласно пункту 3 раздела VII Порядка применения административного ареста имущества налогоплательщика, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 № 632, для применения ареста средств на счете/электронном кошельке налогоплательщика налоговый орган подает в суд заявление в порядке, предусмотренном Кодексом административного суда Украины.

В соответствии с пунктом 76 раздела V Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 года № 163, поставщик платежных услуг плательщика, в котором открыт счет/счета плательщика, принимает меры по обеспечению , в частности, судебного решения об аресте средств, поступившего в этот операционный день.

Согласно пункту 31 раздела I Инструкции № 163 поставщик платежных услуг плательщика осуществляет остановку расходных операций по счетам пользователей на основании решения суда, которое вынесено по обращению контролирующего органа и поступило к поставщику платежных услуг плательщика непосредственно от суда или контролирующего органа после получения решения суда.

Основания для прекращения административного ареста имущества налогоплательщика определены в пункте 94.19 статьи 94 НКУ.

Пунктом 2 раздела VII Порядка № 632 определено, что увольнение средств из-под ареста банк, другое финансовое учреждение, небанковский поставщик платежных услуг, эмитент электронных денег осуществляет по решению суда. Для освобождения средств из под ареста налоговый орган обращается в суд в течение двух рабочих дней, следующих за днем, когда налоговому органу стало известно о возникновении оснований для прекращения такого ареста.

Судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и должностными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины (часть вторая статьи 14 Кодекса административного судопроизводства Украины).

В соответствии с пунктом 84 раздела V Инструкции № 163 поставщик платежных услуг плательщика принимает к исполнению документ, в частности судебное решение о снятии ареста с средств, поступившего к нему в электронной или бумажной форме.

Предоставитель платежных услуг плательщика принимает к исполнению документ о снятии ареста средств в бумажной форме, который доставлен к поставщику платежных услуг плательщика самостоятельно исполнителем (представителем/поверенным, помощником частного исполнителя), адвокатом, следователем, представителем суда, следственного судьи, прокурора, контролирующего органа или которое поступило заказным или ценным письмом, отправителем которого является исполнитель, следователь, суд, следственный судья, прокурор, контролирующий орган. Предоставитель платежных услуг плательщика устанавливает полномочия лица, самостоятельно доставившего документ об аресте средств, в порядке, определенном в его внутренних документах.

Согласно Общим положениям Инструкции № 163, поставщик платежных услуг плательщика выполняет платежную инструкцию пользователя в течение операционного дня, если платежная инструкция поступила к нему в течение операционного времени или в другой срок, если это предусмотрено условиями договора. Предоставитель платежных услуг плательщика выполняет платежную инструкцию пользователя, поступившую к нему по истечении операционного времени, не позднее следующего операционного дня или в другой срок, если это предусмотрено условиями договора.

Таким образом, административный арест средств на счете налогоплательщика применим исключительно на основании решения суда.

В целях освобождения средств из-под ареста налоговый орган обращается в суд в течение двух рабочих дней, следующих за днем, когда налоговому органу стало известно о возникновении оснований для прекращения такого ареста.

После принятия судом решения о снятии ареста с денежных средств и вступления в него законной силы такое решение подлежит обязательному выполнению поставщиком платежных услуг.

В соответствии с пунктом 31 раздела I Инструкции № 163 поставщик платежных услуг плательщика осуществляет возобновление расходных операций по счету пользователя на основании решения налогового управляющего или суда.

Деятельность поставщиков платежных услуг регулируется Законом Украины от 30 июня 2021 № 1591-IX "О платежных услугах" и Инструкцией № 163, а также другим законодательством Украины.

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