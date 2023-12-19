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  1. Общество

Святой вечер-2023: во сколько обойдется приготовить праздничный стол из 12 блюд

22:00, 19 декабря 2023
Украинцы будут праздновать Рождество по новой дате, но по старым традициям, где на Святый вечер должно быть 12 блюд.
Святой вечер-2023: во сколько обойдется приготовить праздничный стол из 12 блюд
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В 2023 году украинцы празднуют Рождество по новой дате – 25 декабря, но по старым традициям, где на Святой вечер должны быть 12 постных блюд. Важнейшим блюдом этого вечера является кутья. Конечно, среди блюд есть еще борщ, голубцы, компот, рыба и т.д.

Эксперты посчитали стоимость рождественского стола 2023 по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря. Данные обнародовал Институт аграрной экономики.

Рождественское меню из таких блюд как: кутья и компот, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые обойдутся в расчете на средне 969,74 грн.

Главные блюда

По расчетам, пшеничная кутья (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 103,71 грн. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак - 43 грн за 200 г и грецкие орехи - 24 грн и изюм - 17,50 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 9,60 грн за 400 г. За мед заплатим еще 8 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,61 грн.

Традиционный компот готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов для компота стоят в супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба (336,69 грн.). За 2 кг живого карпа придется заплатить 331,90 грн, а за 200 г муки - 4,79 грн.

Вторым по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) нужно будет отдать 82,83 грн. Самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) - 42,75 грн. Овощная составляющая составит: картофель (362 г) - 5,04 грн, капуста (300 г) - 3,40 грн, лук (100 г) - 1,44 грн, морковь (400 г) - 4,34 грн, свекла ( 800 г) - 7,92 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров - 5,60 грн и томатной пасты - 1,67 грн. Еще немного сахара - 1,61 грн за 50 г, растительного масла - 5,64 грн за 80 г, по вкусу: перец черный (1,02 грн), лавровый лист (2,40 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,58 кг продуктов) будет стоить 34,19 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 14 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) - 8,40 грн, свекла (400 г) - 3,96 грн, морковь (378 г) - 4,10 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,53 грн. за 50 г и соль и перец по вкусу (0,20 грн.).

Традиционные постные блюда

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 26,17 грн, в том числе картофель (1 кг) - 14 грн, мука (500 г) - 11,97 грн, соль (10 г) - 0,20 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 26,81 грн. Для приготовления теста за муку заплатим 11,97 грн (500 г) и за соль (10 г) - 0,2 грн. Сырая капуста будет стоить 6,78 грн за 600 г, морковь (189 г) и лук (132 г) - 2,17 грн и 2,16 грн соответственно. Растительное масло для приправы (50 г) - 3,53 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) - 11,97 грн, немного соли (10 г) - 0,20 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни - 35,10 грн за 300 г. В целом стоимость таких вареников составит 47,27 грн (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 65,26 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньона (300 г) - 37,29 грн. Стоимость овощей составит 22,13 грн: 1 кг капусты - 11,32 грн, 189 г моркови - 2,17, 660 г лука - 8,64 грн. Соль и перец по вкусу - 0,20 грн и растительное масло для заправки (80 г) - 5,64 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (0,71 грн) с 1 кг картофеля (14 грн) и 132 г лука (1,90 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,20 грн). Всего расходов - 16,81 грн.

Отдельно ставят на стол соление: квашеная капуста - 50 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые 28 грн за 400 г.

Также на столе находятся и свежайшие овощи огурцы (46 грн) и помидоры (40 грн) по 500 г соответственно.

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