В одном из крупнейших городов Литвы продлили бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте

Каунас и другие крупные города Литвы продлили бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте.

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Во вторник, 19 декабря, городской совет Каунаса принял решение продлить специальный режим проезда общественным транспортом для украинских беженцев. В этом втором по величине городе Литвы украинцы смогут пользоваться автобусами и троллейбусами за символическую плату в течение всего 2024 года. Об этом сообщает LRT.

Совет принял решение, которое предоставляет 99% скидку на электронные билеты для иностранцев, которые временно находятся в Литве из-за бегства из Украины в связи с военными действиями российской федерации. Эта льгота будет касаться проезда автобусами и троллейбусами.

После российского вторжения в феврале 2022 года в Литву прибыли десятки тысяч украинцев, которые искали убежище от конфликта на родине.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой украинцам необходимо предъявить регистрационную карточку, которую выдала миграционная служба, или действительный вид на жительство и документ, подтверждающий личность, выданный другим государством.

Другие крупные города Литвы также присоединились к инициативе, предложив украинским беженцам возможность бесплатного пользования общественным транспортом.

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