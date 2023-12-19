У одному з найбільших міст Литви продовжили безкоштовний проїзд для українців у громадському транспорті

Каунас та інші великі міста Литви продовжили безкоштовний проїзд для українців у громадському транспорті.

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У вівторок, 19 грудня, міська рада Каунаса прийняла рішення продовжити спеціальний режим проїзду громадським транспортом для українських біженців. У цьому другому за величиною місті Литви українці зможуть користуватися автобусами та тролейбусами за символічну плату протягом усього 2024 року. Про це повідомляє LRT.

Рада прийняла рішення, яке надає 99% знижку на електронні квитки для іноземців, які тимчасово перебувають в Литві через втечу з України у зв'язку з воєнними діями російської федерації. Ця пільга стосуватиметься проїзду автобусами та тролейбусами.

Після російського вторгнення у лютому 2022 року до Литви прибули десятки тисяч українців, які шукали притулок від конфлікту на батьківщині.

Для того, щоб скористатися знижкою українцям необхідно пред'явити реєстраційну картку, яку видала міграційна служба, або дійсний дозвіл на проживання та документ, що підтверджує особу, виданий іншою державою.

Інші великі міста Литви також приєдналися до ініціативи, запропонувавши українським біженцям можливість безкоштовного користування громадським транспортом.

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