У Дії запустять онлайн-послугу купівлі-продажу авто

Цієї ночі стане доступною послуга купівлі-продажу авто всього за 15 хвилин.

Джерело фото: MediaSapiens

Сьогодні, опівночі, у платформі «Дія» відбудеться запуск нової онлайн-послуги з купівлі-продажу автомобілів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час «Дія Summit».

Користувачі отримають можливість купувати або продавати авто всього за 15 хвилин через свій смартфон. Крім цього, їм буде надано можливість отримати новий технічний паспорт та номерні знаки поштою.

Бета-тест цієї послуги вже був запущений восени у застосунку «Дія».

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