В Дії запустят онлайн-услугу купли-продажи авто

Этой ночью станет доступной услуга купли-продажи авто всего за 15 минут.

Источник фото: MediaSapiens

Сегодня, в полночь, в платформе «Дія» состоится запуск новой онлайн-услуги по купле-продаже автомобилей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время «Дія Summit».

Пользователи получат возможность покупать или продавать авто всего за 15 минут через свой смартфон. Кроме этого, им будет предоставлена возможность получить новый технический паспорт и номерные знаки по почте.

Бета-тест этой услуги уже был запущен осенью в приложении «Дія».

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