Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Провокация взятки: Верховный Суд решил, убедительны ли доводы защиты, утверждавшей о провокации со стороны НАБУ с помощью их агента

Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

Перерегистрация авто будет в Дії, а в скором времени – и растаможка, – глава Минцифры Федоров

Михаил Федоров сообщил, что уже сейчас запускают услугу по перерегистрации авто в Дії, а до конца 2023 года внесут законопроект о растаможке автомобилей в Дії.

Народные избранники вернулись к законопроекту об Этическом кодексе парламентария и планируют создать в Раде Бюджетный офис

При участии первого вице-спикера Александра Корниенко состоялось обсуждение дальнейшей судьбы законопроекта об Этическом кодексе народного депутата.

Экс-CЕО медиахолдинга и руководитель ГП «ЦСС»: определены два финалиста конкурса на зампредседателя ГСА, ответственного за электронное правосудие и ЕСИТС

Один из кандидатов работал в «Метинвесте» и занимался поддержкой соответствующего медиахолдинга, а другой имеет 10 лет опыта работы по внедрению электронного правосудия.

Что показали декларации членов обновленного Высшего совета правосудия, – часть вторая

Члены семей некоторых членов ВСП получили помощь по программе єПідтримка, а также помощь как ВПО.

  1. В Украине

Зеленский рассказал, когда заработает обмен жилищных сертификатов на жилье через «Дію»

14:16, 19 декабря 2023
Старт услуги запланирован на этой неделе.
Зеленский рассказал, когда заработает обмен жилищных сертификатов на жилье через «Дію»
Коллаж: sud.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Услуга обмена жилищных сертификатов, выдаваемых в качестве компенсации за разрушенное из-за российской агрессии жилье, заработает в «Дії» уже на этой неделе. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время «Дія.Самміт» во вторник, 19 декабря.

«Услуга, которую мы сейчас запускаем – обмен сертификата в «Дія» на жилье. Теперь это заработает онлайн. Эта неделя - стартовая, а дальше услуга будет масштабироваться», - рассказал глава государства.

По его словам, более 574 тыс. сообщений о поврежденном имуществе подано через «Дію». Всего из-за российской агрессии повреждено или уничтожено 318 тыс. квартир и 208 тыс. домов, более миллиона украинцев потеряли жилье.

Президент добавил, что в этом году будет выплачено около миллиарда гривен на восстановление поврежденного имущества.

Ранее стало известно, что в Дії будет доступна услуга по перерегистрации автомобиля, а в скором времени – и растаможки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва