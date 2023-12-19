Зеленский рассказал, когда заработает обмен жилищных сертификатов на жилье через «Дію»

Старт услуги запланирован на этой неделе.

Коллаж: sud.ua

Услуга обмена жилищных сертификатов, выдаваемых в качестве компенсации за разрушенное из-за российской агрессии жилье, заработает в «Дії» уже на этой неделе. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время «Дія.Самміт» во вторник, 19 декабря.

«Услуга, которую мы сейчас запускаем – обмен сертификата в «Дія» на жилье. Теперь это заработает онлайн. Эта неделя - стартовая, а дальше услуга будет масштабироваться», - рассказал глава государства.

По его словам, более 574 тыс. сообщений о поврежденном имуществе подано через «Дію». Всего из-за российской агрессии повреждено или уничтожено 318 тыс. квартир и 208 тыс. домов, более миллиона украинцев потеряли жилье.

Президент добавил, что в этом году будет выплачено около миллиарда гривен на восстановление поврежденного имущества.

Ранее стало известно, что в Дії будет доступна услуга по перерегистрации автомобиля, а в скором времени – и растаможки.

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