Денис Шмыгаль: В 2021 году антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составлял более 15 млрд грн

Как отметил Премьер, сегодня Дією пользуется почти 20 млн человек.

Источник фото: kmu.gov.ua

В 2021 году антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составлял более 15 млрд грн. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Diia Summit во вторник, 19 декабря.

Премьер подчеркнул, что цифровизация не только делает сервисы удобными, но и помогает экономить, а внедряя все новые и новые сервисы, государство еще больше усиливает этот эффект.

«Сегодня наша ключевая задача — сделать Украину сильнее для победы, отстройки и дальнейшего роста. Работаем над этим по всем направлениям: безопасность и оборона, экономика, инфраструктура, социальная политика. Сквозной линией изменений является цифровизация и все процессы, которые с ней связанные», — отметил Глава Правительства.

Как отметил Денис Шмыгаль, сегодня Дією пользуется почти 20 млн человек. Наиболее востребованы сервисы — оформление свидетельства о браке и рождении онлайн, электронные декларации с семейными врачами, социальные онлайн-услуги: от комплексной услуги «єМалятко» до генерирования различных справок.

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