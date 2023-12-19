Денис Шмигаль: У 2021 році антикорупційний та економічний ефект цифровізації складав понад 15 млрд грн

Як зауважив Прем'єр, сьогодні Дією користується майже 20 млн людей.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У 2021 році антикорупційний та економічний ефект цифровізації складав понад 15 млрд грн. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Diia Summit у вівторок, 19 грудня.

Прем’єр підкреслив, що цифровізація не лише робить сервіси зручними, а й допомагає заощаджувати, а впроваджуючи все нові й нові сервіси, держава ще більше посилює цей ефект.

«Сьогодні наше ключове завдання — зробити Україну сильнішою для перемоги, для відбудови і для подальшого зростання. Працюємо над цим за всіма напрямками: безпека та оборона, економіка, інфраструктура, соціальна політика. Наскрізною лінією змін є цифровізація та усі процеси, що з нею пов’язані», — зазначив Глава Уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, сьогодні Дією користується майже 20 млн людей. Найбільш затребувані сервіси — оформлення свідоцтва про шлюб та народження онлайн, електронні декларації з сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги: від комплексної послуги «єМалятко» до генерування різноманітних довідок.

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