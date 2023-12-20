Коли штамп в паспорті не матиме різниці при в’їзді в ЄС: подробиці

Спрощена система в'їзду та виїзду для країн Європейського Союзу почне функціонувати з жовтня наступного року.

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Система в'їзду/виїзду Європейського Союзу (EES), яку протягом тривалого періоду відкладали, все ж запрацює, проте тільки з 6 жовтня 2024 року, – повідомляє The Independent.

Загальноєвропейський проект описується як «Автоматизована ІТ-система для реєстрації громадян країн, які не є членами ЄС і подорожують на короткий термін, при кожному перетині зовнішніх кордонів європейських країн».

За цією системою британським подорожуючим до Європи доведеться представляти відбитки пальців і біометричні дані обличчя, що призведе до значного збільшення часу обробки на прикордонних контрольних пунктах, залізничних терміналах і аеропортах.

EES вже неодноразово відкладався через спроби окремих країн-членів інтегрувати свої прикордонні системи з центральною базою даних.

Згідно з отриманими відомостями, Франція також висловила бажання відкласти впровадження EES до завершення Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, які відбудуться у липні та серпні того ж року. Це зроблено з метою уникнення можливих труднощів під час пікового навантаження на транспортні об’єкти під час цих подій.

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