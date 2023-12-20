Коли штамп в паспорті не матиме різниці при в’їзді в ЄС: подробиці

Система в'їзду/виїзду Європейського Союзу (EES), яку протягом тривалого періоду відкладали, все ж запрацює, проте тільки з 6 жовтня 2024 року, – повідомляє The Independent.
Загальноєвропейський проект описується як «Автоматизована ІТ-система для реєстрації громадян країн, які не є членами ЄС і подорожують на короткий термін, при кожному перетині зовнішніх кордонів європейських країн».
За цією системою британським подорожуючим до Європи доведеться представляти відбитки пальців і біометричні дані обличчя, що призведе до значного збільшення часу обробки на прикордонних контрольних пунктах, залізничних терміналах і аеропортах.
EES вже неодноразово відкладався через спроби окремих країн-членів інтегрувати свої прикордонні системи з центральною базою даних.
Згідно з отриманими відомостями, Франція також висловила бажання відкласти впровадження EES до завершення Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, які відбудуться у липні та серпні того ж року. Це зроблено з метою уникнення можливих труднощів під час пікового навантаження на транспортні об’єкти під час цих подій.
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