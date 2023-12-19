У Черкасах судитимуть посадових осіб навчального закладу, які привласнювали благодійні внески

Навчальному закладу спричинені збитки на загальну суму понад 360 тисяч гривень.

Фото: Черкаська міська прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох жителів Черкаси, яким інкриміновано зловживання своїм службовим становищем, в результаті чого завдано матеріальних збитків навчальному закладу. Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Слідством встановлено, що директор одного з державних навчальних закладів в Черкасах організував злочинну групу та використовував необліковані готівкові кошти закладу на власні потреби.

Під його керівництвом підлеглі працівники упродовж 2019-2023 років одержували від здобувачів освіти кошти як благодійні внески та спонсорську допомогу.

Потім одержані кошти, поза офіційним обліком, витрачали на різні потреби, у тому числі на особисті.

В результаті цих дій державному навчальному закладу спричинені збитки на загальну суму понад 360 тисяч гривень.

У разі доведення вини фігурантам загрожує утримання у в'язниці від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн до 17 000 грн).

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