В Черкассах будут судить должностных лиц учебного заведения, которые присваивали благотворительные взносы

Учебному заведению нанесен ущерб на общую сумму более 360 тысяч гривен.

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех жителей Черкасс, которым инкриминировано злоупотребление своим служебным положением, в результате чего причинен материальный ущерб учебному заведению. Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Следствием установлено, что директор одного из государственных учебных заведений в Черкассах организовал преступную группу и использовал неучтенные наличные средства на собственные нужды.

Под его руководством подчиненные работники в течение 2019-2023 годов получали от студентов средства в качестве благотворительных взносов и спонсорской помощи.

Затем полученные средства, вне официального учета, тратили на разные нужды, в том числе на личные.

В результате этих действий государственному учебному заведению нанесен ущерб на общую сумму более 360 тысяч гривен.

В случае доказательства вины фигурантам грозит содержание в тюрьме от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 грн до 17 000 грн ).

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