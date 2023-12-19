В Украине планируют внедрить проект Дія.Офіс для должностных лиц – Денис Шмигаль

По словам Премьер-министра, это улучшит взаимодействие между госслужащими и сделает более прозрачной их работу.

Источник фото: kmu.gov.ua

С начала полномасштабной войны в Украине запущено 70 цифровых сервисов. В работе новые проекты, которые упрощают ведение бизнеса, обучение и работу государственных служащих. Это подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль на Diia Summit во вторник, 19 декабря.

Премьер отметил, что Правительство уже дало старт комплексной услуге е-Предприниматель для получения разрешений малому бизнесу, что сэкономит время и будет иметь антикоррупционный эффект. Для IT-компаний успешно функционирует особое налоговое и правовое пространство Дія.City.

Среди планов – внедрение образовательного приложения «Мрія», которое поможет успешно учиться, приобретать знания и компетенции. Не менее важным, по словам Премьер-министра, является проект Дія.Офіс для должностных лиц, что улучшит взаимодействие между госслужащими и сделает более прозрачной их работу. Также разрабатывается проект Е-резидентство, который будет предоставлять возможности для иностранцев открывать и вести свой бизнес в Украине без преград и бюрократии

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.