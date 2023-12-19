В Україні планують впровадити проєкт Дія.Офіс для посадовців – Денис Шмигаль

За словами Прем’єр-міністра, це покращить взаємодію між держслужбовцями та зробить більш прозорою їхню роботу.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Від початку повномасштабної війни в Україні запущено 70 цифрових сервісів. У роботі нові проекти, які спрощують ведення бізнесу, навчання та роботу державних службовців. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Diia Summit у вівторок, 19 грудня.

Прем’єр зазначив, що Уряд уже дав старт комплексній послузі е-Підприємець для отримання дозволів малому бізнесу, що заощадить час та матиме антикорупційний ефект. Для IT-компаній успішно функціонує особливий податковий та правовий простір Дія.City.

Серед планів — впровадження освітнього застосунку «Мрія», який допоможе успішно навчатися, здобувати знання та компетенції. Не менш важливим, за словами Прем’єр-міністра, є проект Дія.Офіс для посадовців, що покращить взаємодію між держслужбовцями та зробить більш прозорою їхню роботу. Також розробляється проект Е-резидентство, який надаватиме можливості для іноземців відкривати та вести свій бізнес в Україні без перепон та бюрократії.

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