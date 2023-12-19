ВККС утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных общих судов

Обнародован рейтинг участников конкурса на занятие вакантных должностей судей местных общих судов.

Во вторник, 19 декабря, ВККС приняла решение об утверждении рейтинга участников конкурса на должности судей местных общих судов в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 г. № 95/зп-23. Об этом говорится на официальном сайте Комиссии.

Рейтинг участников конкурса:

Напомним, что всего к конкурсу на 500 вакантных должностей судей местных общих судов ВККС допустила 394 кандидата. Со списком вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По итогам первого дня, 177 кандидатов выбрали интересующие их суды, три кандидата отказались от имеющихся вакансий, а еще один кандидат не явился на процедуру избрания суда.

Добавим, уже в январе 2024 года кандидатов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов ожидают собеседования с членами ВККС.

Также сообщалось, по каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов.

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