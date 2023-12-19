Будут судить киевлянку, которая пропагандировала в соцсетях российские нарративы о «бандеровцах и нацистах»

Киевлянке грозит до 8 лет тюрьмы за оправдание вооруженной агрессии рф в Украине.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 42-летней киевлянки, которая в соцсетях оправдывала вооруженную агрессию рф против Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в период полномасштабного вторжения рф в Украину, обвиняемая активно использовала свой аккаунт в социальных сетях для распространения текстовых сообщений, в которых аргументировала и оправдывала действия страны-оккупанта.

В распространенных материалах женщина пыталась объяснить действия россии в связи с войной в Украине, призывала прекратить военные действия и распространяла российские нарративы о «бандеровцах и нацистах».

Во время обыска по месту жительства задержанной, правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами ее преступной деятельности. Экспертиза подтвердила, что опубликованные материалы содержат оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, начавшейся в 2014 году.

Киевлянке инкриминируют незаконное оправдание преступления, за что ей грозит наказание в виде до 8 лет лишения свободы.

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