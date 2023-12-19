Будут судить киевлянку, которая пропагандировала в соцсетях российские нарративы о «бандеровцах и нацистах»

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В Украине

Будут судить киевлянку, которая пропагандировала в соцсетях российские нарративы о «бандеровцах и нацистах»

16:41, 19 декабря 2023
Киевлянке грозит до 8 лет тюрьмы за оправдание вооруженной агрессии рф в Украине.
Будут судить киевлянку, которая пропагандировала в соцсетях российские нарративы о «бандеровцах и нацистах»
Источник фото: Киевская городская прокуратура
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 42-летней киевлянки, которая в соцсетях оправдывала вооруженную агрессию рф против Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в период полномасштабного вторжения рф в Украину, обвиняемая активно использовала свой аккаунт в социальных сетях для распространения текстовых сообщений, в которых аргументировала и оправдывала действия страны-оккупанта.

В распространенных материалах женщина пыталась объяснить действия россии в связи с войной в Украине, призывала прекратить военные действия и распространяла российские нарративы о «бандеровцах и нацистах».

Во время обыска по месту жительства задержанной, правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами ее преступной деятельности. Экспертиза подтвердила, что опубликованные материалы содержат оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, начавшейся в 2014 году.

Киевлянке инкриминируют незаконное оправдание преступления, за что ей грозит наказание в виде до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду