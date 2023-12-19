Судитимуть киянку, яка пропагувала в соцмережах російські наративи про «бандерівців та нацистів»

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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

  1. В Україні

Судитимуть киянку, яка пропагувала в соцмережах російські наративи про «бандерівців та нацистів»

16:41, 19 грудня 2023
Киянці загрожує до 8 років в’язниці за виправдовування збройної агресії рф в Україні.
Судитимуть киянку, яка пропагувала в соцмережах російські наративи про «бандерівців та нацистів»
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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До суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річної киянки, яка в соцмережах виправдовувала збройну агресію рф проти України. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, в період повномасштабного вторгнення рф в Україну, обвинувачена активно використовувала свій аккаунт у соціальних мережах для поширення текстових повідомлень, в яких аргументувала та виправдовувала дії країни-окупанта.

У розповсюджених матеріалах жінка намагалася пояснити дії росії у зв'язку з війною в Україні, закликала припинити воєнні дії та поширювала російські наративи про «бандерівців та нацистів».

Під час обшуку за місцем проживання затриманої, правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами її злочинної діяльності. Експертиза підтвердила, що опубліковані матеріали містять виправдання збройної агресії рф проти України, що почалася в 2014 році.

Киянці інкримінують незаконне виправдання злочину, за що їй загрожує покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

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