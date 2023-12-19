Судитимуть киянку, яка пропагувала в соцмережах російські наративи про «бандерівців та нацистів»

Киянці загрожує до 8 років в’язниці за виправдовування збройної агресії рф в Україні.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річної киянки, яка в соцмережах виправдовувала збройну агресію рф проти України. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, в період повномасштабного вторгнення рф в Україну, обвинувачена активно використовувала свій аккаунт у соціальних мережах для поширення текстових повідомлень, в яких аргументувала та виправдовувала дії країни-окупанта.

У розповсюджених матеріалах жінка намагалася пояснити дії росії у зв'язку з війною в Україні, закликала припинити воєнні дії та поширювала російські наративи про «бандерівців та нацистів».

Під час обшуку за місцем проживання затриманої, правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами її злочинної діяльності. Експертиза підтвердила, що опубліковані матеріали містять виправдання збройної агресії рф проти України, що почалася в 2014 році.

Киянці інкримінують незаконне виправдання злочину, за що їй загрожує покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

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