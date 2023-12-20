Когда штамп в паспорте не будет иметь разницы при въезде в ЕС: подробности

Упрощенная система въезда и выезда для стран Европейского Союза начнет функционировать с октября следующего года.

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Система въезда/выезда Европейского Союза (EES), которую в течение длительного периода откладывали, все же заработает, однако только с 6 октября 2024 года, - сообщает The Independent.

Общеевропейский проект описывается как "Автоматизированная ИТ-система для регистрации граждан стран, не являющихся членами ЕС и путешествующих на короткий срок, при каждом пересечении внешних границ европейских стран".

По этой системе британским путешествующим в Европу придется представлять отпечатки пальцев и биометрические данные лица, что приведет к значительному увеличению времени обработки на пограничных контрольных пунктах, железнодорожных терминалах и аэропортах.

EES уже неоднократно откладывался из-за попыток отдельных стран-членов интегрировать свои пограничные системы с центральной базой данных.

Согласно полученным сведениям, Франция также выразила желание отложить внедрение EES до завершения Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые состоятся в июле и августе того же года. Это сделано во избежание возможных трудностей во время пиковой нагрузки на транспортные объекты во время этих событий.

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