Зеленський розповів, коли запрацює обмін житлових сертифікатів на житло через «Дію»

Старт послуги запланований цього тижня.

Колаж: sud.ua

Послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване через російську агресію житло, запрацює в «Дії» вже цього тижня. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час «Дія.Саміт» у вівторок, 19 грудня.

«Послуга, яку ми зараз запускаємо - обмін сертифіката в «Дії» на житло. Тепер це запрацює онлайн. Цей тиждень - стартовий, а далі послуга буде масштабуватися», - розповів глава держави.

За його словами, понад 574 тис. повідомлень про пошкоджене майно подано через «Дію». Загалом через російську агресію пошкоджено або знищено 318 тис. квартир і 208 тис. будинків, понад мільйон українців втратили житло.

Президент додав, що цьогоріч буде виплачено близько мільярда грн на відновлення пошкодженого майна.

Раніше стало відомо, що у Дії буде доступна послуга з перереєстрації автомобіля, а незабаром – і розмитнення.

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