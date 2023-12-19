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Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

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  1. Суспільство

Святвечір-2023: у скільки обійдеться приготувати святковий стіл із 12 страв

22:00, 19 грудня 2023
Українці святкуватимуть Різдво за новою датою, але за старими традиціями, де на Святий вечір повинні бути 12 страв.
Святвечір-2023: у скільки обійдеться приготувати святковий стіл із 12 страв
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У 2023 році українці святкують Різдво за новою датою – 25 грудня, але за старими традиціями, де на Святий вечір повинні бути 12 пісних страв. Найважливішою стравою цього вечора є кутя. Звичайно, що серед страв є ще борщ, пампушки, голубці, узвар, риба тощо.

Експерти порахували вартість різдвяного столу 2023 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня. Дані оприлюднив «Інститут аграрної економіки».

Різдвяне меню з таких страв як: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину у 969,74 грн.

Головні страви

За розрахунками, пшенична кутя (950 г продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 103,71 грн. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак - 43 грн за 200 г і волоські чищені горіхи - 24 грн та родзинки - 17,50 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті - крупа пшенична з твердої пшениці - коштуватиме 9,60 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 8 грн за 100 г і добавимо трохи цукру (50 г) за 1,61 грн.

Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба (336,69 грн). За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 331,90 грн, а за 200 г борошна - 4,79 грн.

Другою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 82,83 грн. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 г) - 42,75 грн. Овочева складова становитиме: картопля (362 г) - 5,04 грн, капуста (300 г) - 3,40 грн, цибуля (100 г) - 1,44 грн, морква (400 г) - 4,34 грн, буряк (800 г) - 7,92 грн. Необхідно буде добавити по 70-75 г помідорів - 5,60 грн та томатної пасти - 1,67 грн. Ще трохи цукру - 1,61 грн за 50 г, рослинної олії - 5,64 грн за 80 г, за смаком: перець чорний (1,02 грн), лавровий лист (2,40 грн) або зелень.

Салат «Вінегрет» (1,58 кг продуктів) коштуватиме 34,19 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 14 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г)- 8,40 грн, буряк (400 г) - 3,96 грн, морква (378 г) - 4,10 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,53 грн за 50 г і сіль та перець за смаком (0,20 грн).

Традиційні пісні страви

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 26,17 грн, у тому числі картопля (1 кг) - 14 грн, борошно (500 г) - 11,97 грн, сіль (10 г) - 0,20 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 26,81 грн. Для приготування тіста за борошно заплатимо 11,97 грн (500 г) і за сіль (10 г) - 0,2 грн. Сира капуста коштуватиме 6,78 грн за 600 г, морква (189 г) і цибуля (132 г) - 2,17 грн і 2,16 грн відповідно. Рослинна олія для заправи (50 г) - 3,53 грн.

Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 г) - 11,97 грн, трохи солі (10 г) - 0,20 грн. Левову частку вартості таких вареників займають вишні - 35,10 грн за 300 г. Загалом, вартість таких вареників становитиме 47,27 грн (за 810 г продуктів).

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 65,26 грн. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 г) - 37,29 грн. Вартість овочів становитиме 22,13 грн: 1 кг капусти - 11,32 грн, 189 г моркви - 2,17, 660 г цибулі - 8,64 грн. Сіль і перець за смаком - 0,20 грн і рослинна олія для заправки (80 г) - 5,64 грн.

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (0,71 грн) із 1 кг картоплі (14 грн) і 132 г цибулі (1,90 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,20 грн). Всього витрат - 16,81 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста - 50 грн за 500 г і огірки солоні бочкові 28 грн за 400 г.

Також на столі присутні і свіжі овочі огірки (46 грн) і помідори (40 грн) по 500 г відповідно.

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