«Я таких грошей зроду не бачив»: одесит отримав штраф за їзду на самокаті напідпитку

Одесит отримав штраф в 17 тисяч гривень за їзду на самокаті в нетверезому стані.

Джерело фото: Главком

В Одесі чоловік посварився з дружиною, випив та поїхав на роботу на самокаті. Проте нарвався на штраф в 17 тисяч гривень за гривень за керування електросамокатом у нетверезому стані.

Місцевий Telegram-канал повідомив про рішення суду, яке було прийняте ще 14 листопада, що стосувалося штрафу за керування транспортними засобами у нетверезому стані. Чоловіка звинуватили за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сам чоловік зізнався, що перебував у стані напідпитку, та після конфлікту з дружиною вирішив поїхати на роботу. Однак патрульні зупинили його, коли він виїхав на дорогу.

«Вчинив неправильно, але мені (виписали – ред.) штраф… Я таких грошей зроду не бачив», – прокоментував чоловік.

Термін сплати штрафу закінчився 14 грудня, але наразі невідомо, чи була все ж вчинена сума.

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