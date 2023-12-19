На Ивано-Франковщине в результате столкновения с моста повисла часть грузовика

Из грузовика, повисшего с моста, чрезвычайники спасли женщину.

На Ивано-Франковщине во вторник, 19 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. Как рассказали в ГСЧС, в результате столкновения часть КамАЗа повисла над мостом.

В кабине грузовика находилась женщина. С помощью автолестницы работники ГСЧС провели меры по ее спасению.

К счастью, пострадавших нет. Спасенную женщину осмотрели медики, с ней все хорошо.

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