США выделят Украине $150 млн на программы по цифровой трансформации для бизнеса

Средства США будут направлены на цифровые проекты по созданию малого и среднего бизнеса.

Источник фото: sk.usembassy.gov

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 150 миллионов долларов в течение пяти лет для программы по цифровой трансформации в Украине. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк во время Diia Summit.

"Я бы хотела объявить о новой главе в партнерстве США и Украины в цифровой трансформации - 150 млн долларов в течение 5 лет для программы по цифровой трансформации", - сказала посол.

Эта сумма должна способствовать развитию экономики, привлечению инвестиций и развитию цифровой инфраструктуры в Украине. По словам посла, этот финансовый вклад направлен на цифровизацию процессов в сфере малого и среднего бизнеса, создание новой бизнес-экосистемы в стране, а также поддержку и развитие системы "Мрия" и Prozorro.

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