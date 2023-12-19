Чи можна позбавити водійського посвідчення особу, яка проживає у місті під постійними обстрілами, — позиція Верховного Суду

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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Чи можна позбавити водійського посвідчення особу, яка проживає у місті під постійними обстрілами, — позиція Верховного Суду

15:22, 19 грудня 2023
Чи може суд позбавити права керувати транспортними засобами особу, якій водійське посвідчення може знадобитися для евакуації з-під обстрілів – постанова ВС.
Чи можна позбавити водійського посвідчення особу, яка проживає у місті під постійними обстрілами, — позиція Верховного Суду
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Касаційний кримінальний суд ВС у своїй постанові зазначив, що не є достатньою підставою для непризначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами та обставина, що місто, в якому мешкає засуджений, перебуває під щоденними обстрілами, і це може вимагати вжиття ним заходів для збереження життя та здоров’я родини шляхом евакуації на транспортному засобі, а відсутність у нього вищевказаного права позбавляє його такої можливості.

У разі погіршення безпекової ситуації в місті, що вимагатиме від засудженого вжиття заходів для евакуації його родини, останній не буде позбавлений можливості керувати транспортним засобом навіть без наявності в нього посвідчення водія, оскільки такі його дії вчинятимуться у стані крайньої необхідності. А це, відповідно до вимог ст. 39 КК України щодо крайньої необхідності, не є кримінально караним діянням. Про це йдеться в постанові Касаційного кримінального суду, який розглянув кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху водієм (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як установили суди, водій здійснив наїзд на дитину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу і мала перевагу в русі, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Місцевий суд призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами та звільнив його від відбування покарання з випробуванням. Апеляційний суд скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив свій вирок, зокрема, позбавивши водія права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

У касаційних скаргах засуджений і його захисник вказали про те, що при призначенні особі додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами суд апеляційної інстанції не врахував, зокрема, те, що м. Запоріжжя, де мешкає засуджений, перебуває під щоденними обстрілами. Ці обставини можуть вимагати від засудженого вжиття заходів для збереження життя та здоров’я родини шляхом евакуації на транспортному засобі.

ККС ВС погодився з апеляційним судом у тому, що незастосування до засудженого додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами буде недостатнім для виправлення та перевиховання.

З постановою ККС ВС від 7 листопада 2023 року у справі № 336/5442/19 (провадження № 51-4391км23) можна ознайомитись за посиланням.

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