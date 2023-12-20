Трагедия на Черниговщине: во время пожара погибли двое детей с мамой

Смертельный пожар произошел в населенном пункте Гмырянка.

В Черниговской области при пожаре погибла мать с двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар произошел в доме в с. Гмирянка Ичнянского территориального общества.

«Ликвидировать пожар удалось приблизительно за час. На месте происшествия обнаружены тела матери 2000 года рождения и двух мальчиков 2019 и 2020 годов рождения», - сообщили спасатели.

Правоохранители установят причину и обстоятельства трагедии.

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